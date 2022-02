Non funziona app CheBanca il 27 febbraio, problemi login: numero verde assistenza (Di domenica 27 febbraio 2022) Non si può non considerare che non funziona app CheBanca in questa domenica 27 febbraio. Ci sono problemi di login nell’accesso all’home banking proprio per lo strumento per gli smartphone ma anche nel caso di tentativi di autenticazione dal sito web dell’istituto. Cerchiamo di comprendere quale sia il reale stato del servizio e se c’è un numero verde di assistenza al quale fare ricorso anche in questo giorno festivo. Cosa succede? A dire la verità, le prime anomalie si sono verificate nel corso della serata di ieri, sabato 26 febbraio. Non può essere per nulla sottovalutato poi che fin dalle prime ore di questa domenica hanno cominciato a moltiplicarsi proprio le segnalazioni di problemi login. ... Leggi su optimagazine (Di domenica 27 febbraio 2022) Non si può non considerare che nonappin questa domenica 27. Ci sonodinell’accesso all’home banking proprio per lo strumento per gli smartphone ma anche nel caso di tentativi di autenticazione dal sito web dell’istituto. Cerchiamo di comprendere quale sia il reale stato del servizio e se c’è undial quale fare ricorso anche in questo giorno festivo. Cosa succede? A dire la verità, le prime anomalie si sono verificate nel corso della serata di ieri, sabato 26. Non può essere per nulla sottovalutato poi che fin dalle prime ore di questa domenica hanno cominciato a moltiplicarsi proprio le segnalazioni di. ...

