Larissa Iapichino, in un libro la sua voglia di "Correre in aria" (Di domenica 27 febbraio 2022) Larissa Iapichino fa un salto in libreria, dove, dal 22 marzo arriva il suo primo libro. Si intitola "Correre in aria" ed è un romanzo autobiografico in cui la giovane stella dell'atletica azzurra racconta un po' di sé. "Dove sembrano esserci sfide impossibili, quel che conta è individuare sempre il modo di saltare oltre. È questo il significato della mia storia, perché tutto è impossibile finché non lo si fa". Spiega Larissa Iapichino, introducendo il volume che è, tra le altre cose, anche una grande dichiarazione d'amore per lo sport. L'amore per lo sport e la fatica per realizzare i propri sogni "In un mondo liquido, saper governare l'incertezza è fondamentale. Lo sport, con misure, obiettivi e sfide, aiuta a temprare il carattere di noi giovani e non ...

