La Corea del Nord scende "in campo": ecco cosa ha detto Kim (Di domenica 27 febbraio 2022) Secondo Pyongyang "il regno degli Stati Uniti è finito". Kim Jong-un si schiera con Putin e ordina un altro test missilistico

pietroraffa : Per capire la straordinarietà di queste ore, è la prima volta che viene sanzionata la banca centrale di un Paese de… - msn_italia : Ucraina, la Corea del Nord si schiera con la Russia: «?I giorni in cui gli Stati Uniti regnavano sono finiti» - Agenzia_Ansa : La Corea del Nord ha lanciato 'un proiettile non identificato' verso est. Lo riferiscono i militari di Seul #ANSA - catvitlove : @Agenzia_Ansa Adesso nasce una nuova S.P.A “I PAZZI DEL MONDO” i soci: RUSSIA - COREA DEL NORD - AFGANISTAN E ALTRI ?? - DFianoli : RT @ngiocoli: @StefanoPutinati Cuba, Venezuela e Corea del Nord. Manchiamo noi, ma solo perché non comanda più Travaglio. -