Insigne risponde ai fischi col Barcellona: gol alla Lazio nel match scudetto (Di domenica 27 febbraio 2022) Insigne risponde ai fischi col Barcellona: gol alla Lazio nel match scudetto alla Lazio. Il capitano del Napoli trafigge Strakosha Lorenzo Insigne risponde a modo suo ai fischi riservatigli qualche giorno fa dai tifosi del Napoli. Il capitano azzurro segna al 63? alla Lazio con una rasoiata dalla distanza in quella definita dallo stesso Spalletti come una partita decisiva nella corsa scudetto dei partenopei. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 27 febbraio 2022)aicol: golnel. Il capitano del Napoli trafigge Strakosha Lorenzoa modo suo airiservatigli qualche giorno fa dai tifosi del Napoli. Il capitano azzurro segna al 63?con una rasoiata ddistanza in quella definita dallo stesso Spalletti come una partita decisiva nella corsadei partenopei. L'articolo proviene da Calcio News 24.

UmileEsperto : @giorgionapo @sscnapoli Dai non esagerare, il fatto che in varie partite è scomparso è vero ma non 1 buona e 15 da… -