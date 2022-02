Dove vedere in tv la Serie A calcio LIVE oggi: programma 27 febbraio, orari, streaming DAZN e Sky (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, la Serie A 2021-2022 è pronta a tornare in questa domenica 27 febbraio 2022 con la terza parte del programma relativo alla 27esima giornata. Saranno quattro le partite in agenda: una alle 12:35, una alle 15:05, una alle 18:05 e una alle 20:50, con cinque minuti di differenza rispetto ai classici orari, per una determinazione da parte della Lega di Serie A, in merito a un messaggio di pace da cercare di lanciare a seguito della terribile situazione bellica in atto fra Ucraina e Russia. Tutta la Serie A TIM e’ solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di ... Leggi su oasport (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo gli anticipi di venerdì e sabato, laA 2021-2022 è pronta a tornare in questa domenica 272022 con la terza parte delrelativo alla 27esima giornata. Saranno quattro le partite in agenda: una alle 12:35, una alle 15:05, una alle 18:05 e una alle 20:50, con cinque minuti di differenza rispetto ai classici, per una determinazione da parte della Lega diA, in merito a un messaggio di pace da cercare di lanciare a seguito della terribile situazione bellica in atto fra Ucraina e Russia. Tutta laA TIM e’ solo su: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. 29,99 euro/mese. Attiva Ora. Disdici quando vuoi Di seguito il calendario completo, ildettagliato e glidi ...

