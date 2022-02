De Laurentiis: «Una squadra che non molla mai! Avanti così» (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo la vittoria all’ultimo minuto del Napoli sulla Lazio all’Olimpico arriva anche il tweet del presidente, Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro celebra il trionfo lodando il carattere del gruppo di Spalletti. «Una grande emozione. Una squadra che non molla mai! Avanti così». Il Napoli espugna l’Olimpico e batte per la seconda volta la Lazio di Maurizio Sarri in campionato. Una grande emozione. Una squadra che non molla mai! Avanti così #ADL — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) February 27, 2022 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di domenica 27 febbraio 2022) Dopo la vittoria all’ultimo minuto del Napoli sulla Lazio all’Olimpico arriva anche il tweet del presidente, Aurelio De. Il patron azzurro celebra il trionfo lodando il carattere del gruppo di Spalletti. «Una grande emozione. Unache non». Il Napoli espugna l’Olimpico e batte per la seconda volta la Lazio di Maurizio Sarri in campionato. Una grande emozione. Unache non#ADL — AurelioDe(@ADe) February 27, 2022 L'articolo ilNapolista.

