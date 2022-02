Cristian | studente con autismo | vince il premio grafica dell’Abf di Treviglio

(Di domenica 27 febbraio 2022). La sua passione per il disegno grafico al computer lo ha portato are unper il miglior logo del concorso interno promosso dall’istituto d’istruzione e formazione professionale Abf – Cfp di. Lui èBelloli, 16 anni, unodi Boltiere con disturbo dello spettro autistico che, grazie al suo talento, ha conquistato la giuria. “Disabilità è, prima di tutto, unicità. Purtroppo, però, le abilità singolari delle persone disabili vengono spesso nascoste, quando invece andrebbero svelate, riconosciute e valorizzate”, dichiara Sara Sofisti, psicologa e docente dell’istituto. La scuola lavora in una logica d’inclusione e i ragazzi diversamente abili, ai quali è dedicato un percorso personalizzato seguito da Sara e altri cinque colleghi, collaborano ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cristian studente

L'Espresso

Due docenti dissero una volta: 'Dopo 3 anni non vi siete stufati di prendere in giro?'. ... Unodi un'altra classe è entrato in aula e mi ha aggredito davanti a tutti i compagni, la ...Lo, 15 anni, è stato denunciato dalla squadra mobile di Rimini per aver ferito un suo ... Bullismo, le storie:, perseguitato per i suoi tic. E Alessandro, vittima e carnefice LA ...Giovedì prossimo, 3 marzo, concorrerà per vincere 100.000 euro in gettoni d'oro e per avere la possibilità di pubblicare un libro di ricette originali ...La pagina è stata realizzata dagli studenti Arrigucci Jennifer Alejandra,Baskaya Gulseren, Bernazzi Gioia, Bozuyla Mohamet Onur, Cappelli Giulia, Dahi Akram, Domenichini Natan, Esposito Michele, Fiore ...