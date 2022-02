“Belfast”, quando l’infanzia vince sulla violenza (Di domenica 27 febbraio 2022) Raccontare il conflitto tra protestanti e cattolici in Irlanda del Nord, in una della città più calde degli anni Sessanta e Settanta, Belfast, non è semplice dal punto di vista estetico. O si sceglie la soluzione docu-drammatica (come l’esemplare Bloody Sunday, 2002, James Nesbitt), che ricostruisce la strage di Derry del 31 gennaio 1972, quando l’esercito inglese regolare (paracadutisti), aprì il fuoco su inermi dimostranti cattolici uccidendo quattordici persone, o si sceglie un racconto con momenti di lirismo e umorismo, intrecciati parallelamente, e delicatamente, a un dramma storico ed esistenziale, sempre pronto a fermarsi prima della tragedia. Come nel calibrato Belfast (2021) di Kennet Branagh. Qui ci viene raccontata la serena vita di un pacifico quartiere di Belfast, in realtà è una strada delimitata ai lati ... Leggi su formiche (Di domenica 27 febbraio 2022) Raccontare il conflitto tra protestanti e cattolici in Irlanda del Nord, in una della città più calde degli anni Sessanta e Settanta,, non è semplice dal punto di vista estetico. O si sceglie la soluzione docu-drammatica (come l’esemplare Bloody Sunday, 2002, James Nesbitt), che ricostruisce la strage di Derry del 31 gennaio 1972,l’esercito inglese regolare (paracadutisti), aprì il fuoco su inermi dimostranti cattolici uccidendo quattordici persone, o si sceglie un racconto con momenti di lirismo e umorismo, intrecciati parallelamente, e delicatamente, a un dramma storico ed esistenziale, sempre pronto a fermarsi prima della tragedia. Come nel calibrato(2021) di Kennet Branagh. Qui ci viene raccontata la serena vita di un pacifico quartiere di, in realtà è una strada delimitata ai lati ...

Advertising

duelsit : Quando la nostalgia addolcisce il ricordo del conflitto: #Belfast di Kenneth Branagh | duels… - lucycineunivers : RT @UniversalPicsIt: Il segreto è tenere i piedi saldi a terra, anche quando tutto sta per cambiare. #BelfastIlFilm è ORA #SoloAlCinema: ht… - rifan155 : RT @UniversalPicsIt: Il segreto è tenere i piedi saldi a terra, anche quando tutto sta per cambiare. #BelfastIlFilm è ORA #SoloAlCinema: ht… - FocusFeaturesIT : Il segreto è tenere i piedi saldi a terra, anche quando tutto sta per cambiare. #BelfastIlFilm è ORA #SoloAlCinema:… - UniversalPicsIt : Il segreto è tenere i piedi saldi a terra, anche quando tutto sta per cambiare. #BelfastIlFilm è ORA #SoloAlCinema:… -