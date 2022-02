(Di domenica 27 febbraio 2022) Una scossa di terremoto di3 è stata registrata a tre km a est di, in provincia di Rieti, alle 7.31 di oggi 27 febbraio. Il, avvenuto a 12 km di profondità, è stato localizzato dalla Sala sismica dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma. Oltre ad, sono stati coinvolti i comuni vicini di Campotosto, in provincia di L’Aquila, e Accumoli, in provincia di Rieti. Lo scorso 6 febbraio un’altra scossa di3 è avvenuta proprio nella zona di Accumoli, nella Valle del Tronto, tra il parco nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga e i Monti Sibillini. L’epicentro era stato lo stesso del terremoto didel 2016. February 27, 2022 Leggi anche: Altra scossa nel Reggiano: terremoto di3,6. ...

Advertising

zazoomblog : Amatrice la terra torna a tremare: sisma di magnitudo 3.0 - #Amatrice #terra #torna #tremare: - CalNews : #Amatrice, la terra torna a tremare: sisma di magnitudo 3.0 -

Ultime Notizie dalla rete : Amatrice terra

Oltre ad, sono stati coinvolti i comuni vicini di Campotosto, in provincia di L'Aquila, e Accumoli, in provincia di Rieti. Lo scorso 6 febbraio un'altra scossa di magnitudo 3 è avvenuta ...Il ricordo del terremoto del 2016 Immediatamente il ricordo è andato al terremoto del 26 agosto del 2016, quando alle 3.36, laha tremato, distruggendo non solo il borgo di, ma anche ...Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata ad Amatrice, poco dopo le 7.30. La scossa ha una profondità di 12 chilometri. Il terremoto, come si legge sul sito di Ingv, è stato ...La terra torna a tremare ad Amatrice. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata registrata questa mattina alle 7.31 con epicentro ad appena 3 chilometri in direzione Est del paese raso al suolo ...