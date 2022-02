Ucraina | la Russia ordina un’offensiva a tutto campo A Kiev colpito un ospedale oncologico per bambini | un morto

(Di sabato 26 febbraio 2022)è sempre più minacciata dalle forze del Cremlino arrivate nella capitale. Nel frattempo continuano le telefonate tra i leader occidentali nel tentativo di trovare un accordo compatto sulle ulteriori sanzioni da infliggere a Putin. La questione più delicata sul tavolo è l’esclusione delladal sistema finanziario Swift. L’Italia con Mario Draghi ha ufficialmente dichiarato il sostegno alla sanzione durante la telefonata finalmente avvenuta con il presidente Zelensky, che ora spinge ed esorta l’Ue a seguire l’esempio. Mentre potenti lanciarazzi russi si dirigono al confine ucraino, la popolazione in guerra tenta di scappare in ogni modo. Nulla di fatto per il tavolo di negoziati, sperato nelle ultime ore, tra Mosca e. Domani alle 15 si terrà una riunione dei ministri degli Esteri del G7. 22.29 ...

L'esercito dell'resiste con tutte le sue forze all'assalto degli uomini dellae dal conflitto arriva anche un curioso retroscena svelato da Abc. 'Non sappiamo a chi sparare, loro ci assomigliano tutti' ......di Joe Biden alla Casa Bianca ha dato il via libera a Vladimir Putin per invadere l'. Nella ... che dà la propria lettura sul conflitto e sugli equilibri di potere tra lae gli Usa: 'L'...Sabato una seconda nata in un'improvvisata sala parto di un rifugio. “Mentre le granate rimbombano nel cielo, stanno nascendo piccoli ucraini", ha scritto qualcuno su Twitter.Elena Kovalskaya ha annunciato le dimissioni sul suo profilo Facebook: "Amici, in segno di protesta contro l'invasione russa dell'Ucraina, mi dimetto", ha scritto sulla sua pagina Facebbok ...