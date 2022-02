Terremoto a L’Aquila, scossa avvertita dalla popolazione. Ingv: “Magnitudo tra 3.2 e 3.7” (Di sabato 26 febbraio 2022) Una scossa di Terremoto è stata avvertita in provincia de L’Aquila alle 9.46 di sabato. Secondo una prima stima dell’Ingv, la Magnitudo è compresa tra 3.2 e 3.7. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione. Non si segnalano danni a cose e persone. STIMA #PROVVISORIA #Terremoto Mag tra 3.2 e 3.7 ore 09:46 IT del 26-02-2022, prov/zona L’Aquila #Ingv 30085961 — Ingvterremoti (@Ingvterremoti) February 26, 2022 Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 26 febbraio 2022) Unadiè statain provincia dealle 9.46 di sabato. Secondo una prima stima dell’, laè compresa tra 3.2 e 3.7. Il sisma è stato avvertito. Non si segnalano danni a cose e persone. STIMA #PROVVISORIA #Mag tra 3.2 e 3.7 ore 09:46 IT del 26-02-2022, prov/zona30085961 —terremoti (@terremoti) February 26, 2022 Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

CorriereUmbria : Terremoto, scossa di magnitudo 3.2 a L'Aquila #terremoto #scossa #magnitudo #aquila #abruzzo… - LedaDAlonzo : RT @INGVterremoti: [STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 3.2 e 3.7 ore 09:46 IT del 26-02-2022, prov/zona L'Aquila #INGV_30085961 - shineelite2 : RT @fattoquotidiano: Terremoto a L’Aquila, scossa avvertita dalla popolazione. Ingv: “Magnitudo tra 3.2 e 3.7” - ilmeteoit : #TERREMOTO in provincia di #L'AQUILA, in #ABRUZZO, a #Ortona Dei #Marsi. #Magnitudo 3.2. Ecco QUI i #DETTAGLI - socialmiliac : RT @INGVterremoti: [STIMA #PROVVISORIA] #terremoto Mag tra 3.2 e 3.7 ore 09:46 IT del 26-02-2022, prov/zona L'Aquila #INGV_30085961 -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto L’Aquila Terremoto oggi Reggio Emilia M 2.3/ Ingv ultime notizie, trema anche L'Aquila Il Sussidiario.net