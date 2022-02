Sassuolo-Fiorentina 2-1, decide Defrel al 94? (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Sassuolo batte in casa la Fiorentina 2-1 nell’anticipo serale della 27esima giornata del campionato di serie A. Il vantaggio neroverde al 19? con Traore. Finale incandescente, con i gigliati che pareggiano all’88’ con Cabral. Defrel, però, al 94? trova lo spunto giusto per dare la vittoria al Sassuolo. Funweek. Leggi su funweek (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilbatte in casa la2-1 nell’anticipo serale della 27esima giornata del campionato di serie A. Il vantaggio neroverde al 19? con Traore. Finale incandescente, con i gigliati che pareggiano all’88’ con Cabral., però, al 94? trova lo spunto giusto per dare la vittoria al. Funweek.

