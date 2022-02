Sassuolo-Fiorentina 2-1, decide Defrel al 94? (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Il Sassuolo batte in casa la Fiorentina 2-1 nell’anticipo serale della 27esima giornata del campionato di serie A. Il vantaggio neroverde al 19? con Traore. Finale incandescente, con i gigliati che pareggiano all’88’ con Cabral. Defrel, però, al 94? trova lo spunto giusto per dare la vittoria al Sassuolo. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 27 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilbatte in casa la2-1 nell’anticipo serale della 27esima giornata del campionato di serie A. Il vantaggio neroverde al 19? con Traore. Finale incandescente, con i gigliati che pareggiano all’88’ con Cabral., però, al 94? trova lo spunto giusto per dare la vittoria al. L'articolo proviene da Italia Sera.

Advertising

IFTVofficial : The weekend of upsets in Serie A concludes with Cagliari drawing Napoli Juventus 1-1 Torino Salernitana 2-2 Milan… - calciomercatoit : #SassuoloFiorentina, #Dionisi esalta #Traore: 'Deve essere più continuo, ma da dicembre nella testa è un altro gioc… - Mediagol : Sassuolo-Fiorentina, Dionisi: “Felice per Defrel, Berardi top player. Consigli…” - Mediagol : Sassuolo-Fiorentina, Dionisi vince in extremis: non basta Cabral, segna Defrel al 94' - WYN_Sport_News : Foot - ITA - Serie A : la Fiorentina tombe à Sassuolo, Defrel buteur -