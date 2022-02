Oroscopo di Branko 27 febbraio | domenica di relax e progetti

Leggi su cityroma

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ariete – Forse qualcuno ti ha messo da parte, ma non hai tempo per pensarci e stare lì a farti mille domande. Anzi, devi agire e cercare di risolvere i problemi, dare un senso agli errori del passato! Toro – Oggi ti senti un po’ spaesato e non sai bene come agire, forse sei troppo distratto e non riesci a ritrovare te stesso. Cerca di concentrarti su quello che è davvero importante per te: creati in mente una scala delle priorità e segui quella! Gemelli – Sul lavoro sei alla ricerca dell’indipendenza, ma non sai come far conciliare questo desiderio con gli impegni e le circostanze in famiglia. Forse è il caso di trovare un giusto equilibrio e capire cosa è davvero fondamentale per te! Cancro – Oggi sei un po’ giù di morale, hai tante domande e poche risposte. Cerca di concentrarti sugli impegni che hai e di avere pazienza: tempo al tempo, senza fretta, raggiungerai i tuoi ...