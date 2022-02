Omloop Het Nieuwsblad 2022 | Van Aert schianta la concorrenza sulle strade di casa Colbrelli vince lo sprint dei battuti

(Di sabato 26 febbraio 2022) Wout Vana mani basse la settantesima edizione dellaHet, primo appuntamento World Tour in terra europea. Corsa spettacolare quella svoltasi da Gent a Ninove per un totale di 204 chilometri, con 13 muri e nove settori di pavé che hanno intrattenuto gli appassionati del ciclismo su strada. Amaro in bocca per Sonny(Bahrain Victorious), bravo ad avere la meglio nella volata dei piazzati precedendo il tandem della AG2R formato da Greg Van Avermaet e Oliver Naesen. Agguantano la top10 anche Matteo Trentin (UAE) e Andrea Pasqualon (Intermarché), rispettivamente settimo e ottavo. Ben Healy (EF-EasyPost), Juri Hollmann (Movistar), Alexander Konychev (BikeExchange-Jayco), Quentin Jauregui (B&B Hotels-KTM), Ruben Apers (Sport Vlaanderen-Baloise), Donovan Grondin ...

MMoretti24 : Wout #VanAert ha inaugurato il suo 2022 su strada aggiungendo al suo palmarès la Omloop Het Nieuwsblad: è la 5a cla… - SpazioCiclismo : Colbrelli, Degenkolb, Kristoff, Kung, Pidcock, Sagan, Stuyven, Valgren, Van Aert e altri ci rivelano ambizioni e im… - fourgreatpoints : RT @giostuzzi: L'Omloop oltre a essere la corsa che riporta il pavé e i muri nel ciclismo dopo l'inverno, è anche una storia di litigi, sgu… - zazoomblog : LIVE Omloop Het Nieuwsblad 2022 in DIRETTA: la fuga continua a guadagnare gruppo oltre gli otto minuti - #Omloop… - giostuzzi : L'Omloop oltre a essere la corsa che riporta il pavé e i muri nel ciclismo dopo l'inverno, è anche una storia di li… -

Wout van Aert in trionfo. Il fuoriclasse belga della Jumbo Visma ha dominato la 77aNieuwsblad, il primo appuntamento stagionale con il pavé. L'azione decisiva ai 12 km quando Van Aert quando è riuscito a fare il vuoto. Per l'Italia tanto rammarico dopo che ai 30 km ...Wout è partito sul Bosberg a 13 km dalla fine dellaNieuwsblad e l'hanno rivisto all'arrivo. Un volitivo e battagliero Colbrelli si prende il secondo posto su Van Avermaet, Trentin e Pasqualon nei dieci Il Bosberg è il muro che negli ultimi ...Wout è partito sul Bosberg a 13 km dalla fine della Omloop Het Nieuwsblad e l'hanno rivisto all'arrivo. Un volitivo e battagliero Colbrelli si prende il secondo posto su Van Avermaet, Trentin e Pasqua ...