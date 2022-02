LIVE Omloop Het Nieuwsblad 2022 in DIRETTA: cinque uomini davanti, a 50? il gruppo dei big (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.21 Mohoric accelera e gli va subito dietro Matteo Trentin! 15.20 Deve arrivare una formazione a guidare l’inseguimento, altrimenti non sarà banale rientrare su Kung, Hollmann, Hulgaard, Vliegen e Vermeersch. 15.18 Fiammata dell’uomo della Jumbo-Visma, ma poi c’è un rallentamento: i fuggitivi hanno ora 50 secondi di vantaggio. 15.17 C’è il muro del Leberg affrontato per la terza volta: 950 metri al 4,2% di pendenza media. 15.16 Konychev ripreso dal gruppo: l’azzurro cede dopo il grande sforzo profuso. 15.15 Tratto di pavé di Haaghoeck: due chilometri con anche un po’ di pendenza. 15.14 Problemi alla sella per Peter Sagan! La sfortuna si accanisce anche sul tre volte campione del mondo. 15.13 La corsa affronta ora uno dei muri più semplici da affrontare: Biesestraat (820 m al 3,8%). 15.11 40 ... Leggi su oasport (Di sabato 26 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.21 Mohoric accelera e gli va subito dietro Matteo Trentin! 15.20 Deve arrivare una formazione a guidare l’inseguimento, altrimenti non sarà banale rientrare su Kung, Hollmann, Hulgaard, Vliegen e Vermeersch. 15.18 Fiammata dell’uomo della Jumbo-Visma, ma poi c’è un rallentamento: i fuggitivi hanno ora 50 secondi di vantaggio. 15.17 C’è il muro del Leberg affrontato per la terza volta: 950 metri al 4,2% di pendenza media. 15.16 Konychev ripreso dal: l’azzurro cede dopo il grande sforzo profuso. 15.15 Tratto di pavé di Haaghoeck: due chilometri con anche un po’ di pendenza. 15.14 Problemi alla sella per Peter Sagan! La sfortuna si accanisce anche sul tre volte campione del mondo. 15.13 La corsa affronta ora uno dei muri più semplici da affrontare: Biesestraat (820 m al 3,8%). 15.11 40 ...

