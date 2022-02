L'invasione russa in Ucraina: ultime notizie in diretta (Di sabato 26 febbraio 2022) La Russia dopo aver ammassato quasi 200mila militari al confine con l'Ucraina ha riconosciuto lunedì scorso l'indipendenza delle regioni separatiste dell'Ucraina orientale. Nella notte tra mercoledì e giovedì la guerra è iniziata. Chi può fugge da... Leggi su europa.today (Di sabato 26 febbraio 2022) La Russia dopo aver ammassato quasi 200mila militari al confine con l'ha riconosciuto lunedì scorso l'indipendenza delle regioni separatiste dell'orientale. Nella notte tra mercoledì e giovedì la guerra è iniziata. Chi può fugge da...

Advertising

silvia_sb_ : Matteo Renzi si è dimesso dal consiglio d’amministrazione della società russa di car sharing Delimobil a seguito de… - chetempochefa : Un padre, che resta a combattere contro l’invasione russa, deve salutare sua figlia, in partenza per la “safe zone”… - EnricoLetta : Siamo in tanti alla fiaccolata al Colosseo. Stop all’invasione russa dell’Ucraina. #UcrainaLibera - paolo_bonini98 : RT @ispionline: L’invasione russa dell’#Ucraina è un evento senza precedenti nella storia recente le cui conseguenze sono ancora tutte da d… - GianvitoPuglies : Figliuolo e l’invasione russa -