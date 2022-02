Il gruppo di hacker Conti svela le carte | «Se qualcuno attacca la Russia | colpiremo le sue infrastrutture cruciali»

(Di sabato 26 febbraio 2022) Se da un lato la popolazione degli hacktivisti di livello globale sta cercando di unire le sue forze e di lanciare i suoi appelli per il supporto alla popolazione ucraina, dall’altro lato il mondo del dark web non sta di certo a guardare. Si pensi, ad esempio, al messaggio che è stato diffuso nella serata di ieri daldiche realizzano ransomware di ultima generazione, il. Tradizionalmente vicini al Cremlino, glihanno appoggiato in maniera incondizionata l’operato di Vladimir Putin e la sua invasione dell’Ucraina, lanciando una vera e propria dichiarazione di cyber-war a tutte quelle organizzazioni o stati che dovessero rispondere all’invasione russa del Paese. LEGGI ANCHE > Attaccoa San Carlo, ildi ...

Questo perché, a suo dire,russi hanno provato - attraverso un furto di password - a entrare ... Secondo informazioni di Reuters , ildi cyber criminali Conti, con sede in Russia, ieri ha ...L'Ucraina arruolaper difendersi dalle minacce informatiche della Russia Il co - fondatore ...e rispondere agli attacchi russi Leggi l'articolo I precedenti Per Palo Alto Networks il, ...Com’è possibile vedere sulla pagina Twitter degli aggiornamenti del gruppo, il sito di propaganda russa RT News risulta attualmente offline, con anche ulteriori attacchi che non sono mancati e potrebb ...Tra Russia e Ucraina è purtroppo arrivato il punto di rottura, più da parte della Russia che dall'Ucraina, stato il quale ha sempre dichiarato la propria neutralità e volontà di tutelare la sua stessa ...