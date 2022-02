Highlights e gol Fidelis Andria-Taranto 3-0 | girone C Serie C 2021 2022 VIDEO

Leggi su sportface

(Di sabato 26 febbraio 2022) Ie i gol di, sfida valevole per la ventinovesima giornata delC di. I padroni di casa vincono con un secco 3-0 contro unache rimane in dieci negli ultimi minuti per via della doppia ammonizione di Santarpia (88?). Lasblocca il punteggio dopo otto minuti con il gol di Bubas; il raddoppio arriva nel secondo tempo con Gaeta (51?) e infine ci pensa Monterisi a firmare la rete (82?) del definitivo 3-0. In alto, le immagini salienti della partita. SportFace.