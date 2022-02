Guerra Ucraina Russia, “bombe su edifici residenziali” (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina Russia, scontri a Kiev anche nei quartieri periferici. Lo dicono all’Adnkronos fonti di intelligence occidentali, secondo cui si registrano pesanti perdite sia tra le forze ucraine che quelle russe. Sarebbero stati colpiti edifici residenziali e sarebbe stata distrutta dai bombardamenti una centrale elettrica. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 26 febbraio 2022) (Adnkronos) –, scontri a Kiev anche nei quartieri periferici. Lo dicono all’Adnkronos fonti di intelligence occidentali, secondo cui si registrano pesanti perdite sia tra le forze ucraine che quelle russe. Sarebbero stati colpitie sarebbe stata distrutta dai bombardamenti una centrale elettrica. L'articolo proviene da Italia Sera.

