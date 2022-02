Guerra e invasione russa, partita la raccolta fondi aiutare la popolazione ucraina (Di sabato 26 febbraio 2022) È partita la macchina della solidarietà per la popolazione ucraina, già stremata da un conflitto appena iniziato. Prima fra tutti si è mossa l’UNHCR d’Italia, per volere dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, che ha aperto una raccolta fondi dal nome “Emergenza ucraina”. Con questa operazione, e in base all’importo scelto, si potranno fornire, alla popolazione ucraina e dei paesi della regione, vestiti caldi per neonati, coperte, vestiti invernali per bambini, una tenda per proteggere una famiglia ucraina sfollata a causa dei bombardamenti. Questo il link raggiungibile per effettuare una donazione e sostenere le tante vittime di questa ennesima Guerra: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 26 febbraio 2022) Èla macchina della solidarietà per la, già stremata da un conflitto appena iniziato. Prima fra tutti si è mossa l’UNHCR d’Italia, per volere dell’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi, che ha aperto unadal nome “Emergenza”. Con questa operazione, e in base all’importo scelto, si potranno fornire, allae dei paesi della regione, vestiti caldi per neonati, coperte, vestiti invernali per bambini, una tenda per proteggere una famigliasfollata a causa dei bombardamenti. Questo il link raggiungibile per effettuare una donazione e sostenere le tante vittime di questa ennesima: ...

