Da C’è Posta per Te a Verissimo: Roberta e mamma Giovanna commuovono Silvia Toffanin: “Ho sofferto tantissimo” (Di sabato 26 febbraio 2022) Roberta e Giovanna, la figlia e la madre che sono state protagoniste dell’ultima puntata di C’è Posta per Te, sono state ospiti oggi pomeriggio del salotto di Silvia Toffanin. A Verissimo hanno raccontato la gioia del ritrovarsi e le difficoltà di ricucire i rapporti dopo 10 anni di distanza. Roberta e Giovanna, mamma e figlia si ritrovano a C’è Posta per Te La loro storia ha commosso gli spettatori di C’è Posta per Te: dopo 10 anni di rapporti al minimo, mamma Giovanna ha chiesto a Maria De Filippi di aiutarla a ricucire i rapporti con la figlia Roberta. La donna è andata a Milano a convivere con il nuovo compagno e sono state molte le mancanze, ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 26 febbraio 2022), la figlia e la madre che sono state protagoniste dell’ultima puntata di C’èper Te, sono state ospiti oggi pomeriggio del salotto di. Ahanno raccontato la gioia del ritrovarsi e le difficoltà di ricucire i rapporti dopo 10 anni di distanza.e figlia si ritrovano a C’èper Te La loro storia ha commosso gli spettatori di C’èper Te: dopo 10 anni di rapporti al minimo,ha chiesto a Maria De Filippi di aiutarla a ricucire i rapporti con la figlia. La donna è andata a Milano a convivere con il nuovo compagno e sono state molte le mancanze, ...

