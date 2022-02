Belfast ed È stata la mano di Dio: I ritorni a casa di Branagh e Sorrentino (Di sabato 26 febbraio 2022) L'arrivo nelle sale, il 24 febbraio, di Belfast è l'occasione per fare un parallelo su due registi che hanno deciso di guardarsi indietro e mettersi a nudo: Kenneth Branagh e Paolo Sorrentino hanno firmato entrambi la loro opera più personale. Il poeta irlandese Paul Celan diceva che la poesia è "una specie di ritorno a casa". Può esserlo, a volte, anche il cinema. L'arrivo nelle sale, il 24 febbraio, di Belfast, il bellissimo film di Kenneth Branagh ispirato alla sua infanzia, è l'occasione per fare un parallelo su due registi che, quasi contemporaneamente, hanno deciso di guardarsi indietro, raccontare la loro infanzia o adolescenza, e quindi le loro paure e i loro sogni più intimi, insomma di mettersi a nudo. Kenneth Branagh e Paolo Sorrentino, con ... Leggi su movieplayer (Di sabato 26 febbraio 2022) L'arrivo nelle sale, il 24 febbraio, diè l'occasione per fare un parallelo su due registi che hanno deciso di guardarsi indietro e mettersi a nudo: Kennethe Paolohanno firmato entrambi la loro opera più personale. Il poeta irlandese Paul Celan diceva che la poesia è "una specie di ritorno a". Può esserlo, a volte, anche il cinema. L'arrivo nelle sale, il 24 febbraio, di, il bellissimo film di Kennethispirato alla sua infanzia, è l'occasione per fare un parallelo su due registi che, quasi contemporaneamente, hanno deciso di guardarsi indietro, raccontare la loro infanzia o adolescenza, e quindi le loro paure e i loro sogni più intimi, insomma di mettersi a nudo. Kennethe Paolo, con ...

