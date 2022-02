Allegri: 'Dusan ha grandi doti anche di carattere. Per noi la meta è un posto fra le prime 4' (Di sabato 26 febbraio 2022) "La quota scudetto è 84 - 85 punti, i nostri obiettivi non cambiano: puntiamo a un posto fra le prime quattro - questo il commento a Dazn dell'allenatore della Juve Massimiliano Allegri - . Dobbiamo ... Leggi su gazzetta (Di sabato 26 febbraio 2022) "La quota scudetto è 84 - 85 punti, i nostri obiettivi non cambiano: puntiamo a unfra lequattro - questo il commento a Dazn dell'allenatore della Juve Massimiliano- . Dobbiamo ...

Advertising

EnricoTurcato : Dusan #Vlahovic. Il “prigioniero” di Allegri. Nonostante le catene. Proprio lui. Che giocatore. #EmpoliJuve - sportli26181512 : Allegri: 'Dusan ha grandi doti anche di carattere. Per noi la meta è un posto fra le prime 4': Allegri: 'Dusan ha g… - asso644 : RT @elreygiovannino: E ma #Vlahovic non vale 70 Milioni E ma con #Allegri, Dusan non segnerà più E ma Vlahovic non sa giocare spalle alla p… - Danielcast_09 : RT @elreygiovannino: E ma #Vlahovic non vale 70 Milioni E ma con #Allegri, Dusan non segnerà più E ma Vlahovic non sa giocare spalle alla p… - elreygiovannino : E ma #Vlahovic non vale 70 Milioni E ma con #Allegri, Dusan non segnerà più E ma Vlahovic non sa giocare spalle all… -