Uomini e Donne, Maria De Filippi lascia lo studio: scoppia una lite furibonda

L'ultima registrazione di Uomini e Donne, la cui messa in onda su Canale 5 è prevista per la prossima settimana, ha visto una nuova furibonda lite tra Tina Cipollari e Pinuccia, dama del trono over che sta frequentando il 90enne Alessandro. Le due Donne se ne sono dette di tutti i colori perché Pinuccia ancora una volta ha trattato poco bene Alessandro, affermando che per colpa sua tutti parlavano male di lei, e dopo pretendeva che lui non conoscesse una signora arrivata appositamente per incontrarlo. La Cipollari ha insistito sul fatto che Pinuccia sia maleducata e prepotente e il botta e risposta tra opinionista e dama è proseguito finché Tina, esasperata e furibonda, è uscita dallo studio; Pinuccia l'ha seguita, altrettanto arrabbiata.

