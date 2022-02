Ucraina | Maraio Psi | ' nessuna esitazione su sanzioni | intervenire su swift'

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Roma, 25 feb. (Adnkronos) - “Chiediamo al nostro Governo di non avere esitazioni sullecontro la Russia e di non provare imbarazzo nello spingerci oltre lo“. Lo ha detto il segretario del Psi Enzointervenendo al congresso dei Radicali italiani in corso a Roma. “O c'è l'interruzione dei canali di sostegno e dei flussi finanziari -ha aggiunto- oppure questa guerra l'abbiamo già persa. Bisogna contenere questa escalation militare che ha assunto un profilo drammatico e sta avendo un costo umano altissimo”.

"L'Europa e le potenze mondiali proseguano nel dialogo e nel confronto, anche duro e serrato, con la Russia per evitare una escalation militare in". Lo ha detto il segretario...
Appuntamento al Pigneto per l'assemblea annuale dei Radicali. L'analisi del flop referendario cede il passo alla guerra.