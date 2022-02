Ucraina, Kiev aspetta i tank russi: "Giorno piu' buio" (Di venerdì 25 febbraio 2022) "L'Ucraina si aspetta un attacco dei tank russi a Kiev oggi, che potrebbe essere il Giorno piu' difficile della guerra": lo ha detto un consigliere del ministro dell'Interno citato dai media ucraini. ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) "L'siun attacco deioggi, che potrebbe essere ilpiu' difficile della guerra": lo ha detto un consigliere del ministro dell'Interno citato dai media ucraini. ...

Advertising

TgLa7 : ??UCRAINA??Quando a Mosca erano quasi le 6, Putin ha annunciato in tv l'attacco russo! Poco dopo sono iniziate forti… - martaserafini : Ho vestito mio figlio di 10 anni. Abbiamo fatto colazione, il ??più lontano possibile dalle finestre, ma era così s… - simofons : Come spesso accade durante i grandi avvenimenti vissuti in diretta, quando le notizie scarseggiano prolifera la dis… - ninacs81 : RT @agambella: Lavrov sta dettando le condizioni all'Ucraina: ordinare ai soldati di deporre le armi e iniziare la trattativa. Non permette… - Mrlamb78 : RT @Radio1Rai: ?? #RussiaUkraineConflict L'informativa urgente alla Camera del premier #Draghi che ha espresso solidarietà al presidente Zel… -