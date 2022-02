Traffico Roma del 25-02-2022 ore 19:30 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Luceverde Roma mai trovati dalla redazione Buonasera sta progressivamente calando di intensità il Traffico sulla rete viaria cittadina Giornata difficile a causa dello sciopero del trasporto pubblico sciopero che riprenderà alle 20 per protrarsi sino a fine servizio sul raccordo anulare permangono cose in carreggiata interna a partire dal bivio con la Roma Firenze fino all’uscita La Rustica sempre in internal tre code da bivio con la Roma Napoli fino all’uscita per Ciampino in quest’ultimo caso Attenzione si tratta di un incidente in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti a partire dallo svincolo Laurentina fino allo svincolo con la Roma Napoli problemi sulla natura della Roma L’Aquila un incidente a causa di code tra la tangenziale est è l’uscita per via Filippo ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 25 febbraio 2022) Luceverdemai trovati dalla redazione Buonasera sta progressivamente calando di intensità ilsulla rete viaria cittadina Giornata difficile a causa dello sciopero del trasporto pubblico sciopero che riprenderà alle 20 per protrarsi sino a fine servizio sul raccordo anulare permangono cose in carreggiata interna a partire dal bivio con laFirenze fino all’uscita La Rustica sempre in internal tre code da bivio con laNapoli fino all’uscita per Ciampino in quest’ultimo caso Attenzione si tratta di un incidente in carreggiata esterna rallentamenti con code a tratti a partire dallo svincolo Laurentina fino allo svincolo con laNapoli problemi sulla natura dellaL’Aquila un incidente a causa di code tra la tangenziale est è l’uscita per via Filippo ...

Advertising

LucaGuala : RT @stragequotidian: 'a travolgere il pedone è stata una Fiat 500 di Acea diretta verso Roma che ha sbalzato l’uomo sul parabrezza' https:/… - muoversintoscan : ?? Sulla #A1 variante tra il Bivio A1/Variante di Valico e #Firenzuola in direzione #Roma traffico rallentato per ve… - stragequotidian : 'a travolgere il pedone è stata una Fiat 500 di Acea diretta verso Roma che ha sbalzato l’uomo sul parabrezza'… - LuceverdeRoma : ? #Roma #incidente - Piazzale Prenestino ??????#Traffico rallentato in tutta la zona #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 18:35 #SS11 Traffico da Novara - Via Roma a Novara - SS211 D. Lomellina E SS32 Ticinese.Velocità:13Km/h -