Spuntano i nostalgici dello stato d’emergenza

(Di venerdì 25 febbraio 2022) L’attacco inusitato della Russia all’Ucraina rappresenta un vero e proprio elettrochoc per quella parte dell’Occidente che ancora prosegue con la guerra fasulla al coronavirus. Una guerra insensata che, tanto per cambiare, ci vede nel ruolo di capofila, soprattutto sul piano delle restrizioni, di cui molte ancora in piedi. Eppure, incuranti delle gravi conseguenze che il conflitto scatenato da Putin avrà sulla nostra economia di trasformazione, con aumenti esponenziali dei costi dell’energia e delle materie prime, i numerosi esponenti del partito dei talebani sanitari continua a frenare sulle già lentissime riaperture in atto. A tale proposito mi ha particolarmente colpito l’intervento di mercoledì sera, durante Controcorrente in onda su Rete4, di Nunzia Di Girolamo, ex politica che da tempo svolge il ruolo di opinionista, nonché moglie del dem Francesco Boccia, altro talebano ...