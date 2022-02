Spaventoso | esplosioni nella notte a Kiev

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spaventoso esplosioni

Corriere della Sera

E' il secondo giorno della guerra in Ucraina. Le sirene di avvertimento hanno risuonato nuovamente a Kiev intorno alle 6.30 in Italia e le autorità locali hanno esortato i residenti a nascondersi nei ......ferrovia - oggi ricordato come il Ponte della Morte - a rimirare quel meraviglioso e... alimentando per quindici giorni altre fiamme ed. Ora, ecco dunque la protezione del ...Altro che «No war, no Nato», come mi è capitato di dover leggere su uno striscione circolato nei giorni scorsi per le vie di Parma. Qui l’unico slogan da gridare con quanto fiato si ha in corpo è «No ...«Hanno iniziato a suonare le sirene, non è ancora chiaro perché». Parla con affanno all’Adnkronos Loris, pensionato emiliano che da tre anni vive a Konotop nel nordest dell’Ucraina, a cinquanta chilom ...