Seduta ad alta volatilità per le Borse Ue. Piazza Affari positiva con Enel (Di venerdì 25 febbraio 2022) Le Borse europee si avviano verso un avvio in rialzo, in scia con i listini asiatici, dopo il tonfo della vigilia con l'invasione della Russia in Ucraina. L'attenzione degli investitori si sta concentrando sull'impatto delle sanzioni alla Russia. Fari puntati anche sulle materie prime con il prezzo del gas e del petrolio. In positivo i future dei principali listini del Vecchio continente mentre sono in calo quelli Usa.

