Sci alpino, Sofia Goggia: “Non sono in ottime condizioni, devo difendere il pettorale rosso. Più difficile della discesa olimpica” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sofia Goggia ha concluso all’ottavo posto la seconda prova cronometrata della discesa libera di Crans Montana, gara valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino che andrà in scena domani. L’azzurra ha provato le linee sull’amata pista svizzera, chiudendo a 62 centesimi dalla francese Laura Gauche. La bergamasca ha anche saltato tre porte. L’azzurra, capace di conquistare la medaglia d’argento alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, si trova in testa alla classifica di specialità e deve difendersi dall’assalto dell’elvetica Corinne Suter. Sofia Goggia ha analizzato la sua prestazione attraverso i canali della Fisi: “Ho sbagliato il primo salto e sono finita lunga su una porta, poi mi sono irrigidita un po’ e ... Leggi su oasport (Di venerdì 25 febbraio 2022)ha concluso all’ottavo posto la seconda prova cronometratalibera di Crans Montana, gara valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sciche andrà in scena domani. L’azzurra ha provato le linee sull’amata pista svizzera, chiudendo a 62 centesimi dalla francese Laura Gauche. La bergamasca ha anche saltato tre porte. L’azzurra, capace di conquistare la medaglia d’argento alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, si trova in testa alla classifica di specialità e deve difendersi dall’assalto dell’elvetica Corinne Suter.ha analizzato la sua prestazione attraverso i canaliFisi: “Ho sbagliato il primo salto efinita lunga su una porta, poi miirrigidita un po’ e ...

