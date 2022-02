Roma, ok il sorteggio è giusto ma occhio a Openda. Tutto sul Vitesse (Di venerdì 25 febbraio 2022) Josè Mourinho prepara le valigie: la sua Roma dovrà presto volare ad Arnhem. Il sorteggio degli ottavi di finale di Conference League, tenutosi questo pomeriggio nella sede di Nyon, ha svelato il ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Josè Mourinho prepara le valigie: la suadovrà presto volare ad Arnhem. Ildegli ottavi di finale di Conference League, tenutosi questo pomeriggio nella sede di Nyon, ha svelato il ...

Advertising

verdiana_v : RT @romanewseu: Sorteggio #ConferenceLeague #Vitesse - #Roma #ASRoma #RomanewsEU #UECL #UECLdraw - vnewsita : Sorteggiati gli ottavi di #EuropaLeague e #ConferenceLeague: le avversarie di #Atalanta e #Roma - sportli26181512 : Roma, ok il sorteggio è giusto ma occhio a Openda. Tutto sul Vitesse: Roma, ok il sorteggio è giusto ma occhio a Op… - PianetaMilan : #UECLDraw: la @OfficialASRoma pesca il @MijnVitesse - #UECL @europacnfleague #ConferenceLeague #ASRoma #Roma… - OptaPaolo : 3 - La #Roma ha sempre superato il turno nella fase a eliminazione diretta in 3 precedenti contro squadre olandesi… -