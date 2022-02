Roma, la bandiera ucraina sul Colosseo in segno di solidarietà (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sul Colosseo a Roma si è accesa la bandiera ucraina in segno di solidarietà col Paese invaso dalla Russia. 25 febbraio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sulsi è accesa laindicol Paese invaso dalla Russia. 25 febbraio 2022

Advertising

Corriere : Questa sera a Roma il Colosseo si è illuminato con i colori della bandiera dell'Ucraina, in segno di solidarietà e… - gualtierieurope : #Roma si mobilita per la pace contro l’invasione russa. Stasera il Colosseo si tingerà dei colori della bandiera uc… - UKRinIT : Roma stasera nei colori della bandiera ucraina ????@MFA_Ukraine @ItalyMFA - Affaritaliani : Roma, la bandiera ucraina sul Colosseo in segno di solidarietà - Rome_CM : RT @Roma: Il Colosseo illuminato con i colori della bandiera ucraina contro l’ingiustificabile invasione russa dell’Ucraina Domani pomerigg… -