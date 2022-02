Roma, condizioni igieniche pessime e prodotti non tracciati nei ristoranti: maxi multa (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono stati effettuati numerosi controlli a Roma, a seguito dei quali sono emerse una serie di irregolarità specie in ambito igienico-sanitario. Gli agenti della Polizia Locale del XIV Gruppo Montemario hanno effettuato verifiche all’interno di minimarket, pubblici esercizi e locali nelle zone di Primavalle, Mattia Battistini e Balduina. Le problematiche sono state tali da emettere molte sanzioni, per un totale di oltre 8mila euro. Controlli a Roma: cibi preparati e conservati in modo irregolare Le prime anomalie riguardano la mancanza di prezzi esposti sulla merce in vendita, poi l’assenza di indicazioni sulla tracciabilità e diversi altri illeciti amministrativi. In un negozio sono state sequestrate le buste, non conformi alla normativa vigente in quanto di plastica e non biodegradabili. Ma il peggio è stato quanto trovato in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono stati effettuati numerosi controlli a, a seguito dei quali sono emerse una serie di irregolarità specie in ambito igienico-sanitario. Gli agenti della Polizia Locale del XIV Gruppo Montemario hanno effettuato verifiche all’interno di minimarket, pubblici esercizi e locali nelle zone di Primavalle, Mattia Battistini e Balduina. Le problematiche sono state tali da emettere molte sanzioni, per un totale di oltre 8mila euro. Controlli a: cibi preparati e conservati in modo irregolare Le prime anomalie riguardano la mancanza di prezzi esposti sulla merce in vendita, poi l’assenza di indicazioni sulla tracciabilità e diversi altri illeciti amministrativi. In un negozio sono state sequestrate le buste, non conformi alla normativa vigente in quanto di plastica e non biodegradabili. Ma il peggio è stato quanto trovato in ...

