Ragusa, possibili disservizi idrici in alcune zone per 1 giorno (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ragusa – possibili disservizi idrici in alcune zone della città di Ragusa. Il Servizio Idrico Integrato rende noto che a causa di una perdita idrica individuata lungo una delle condotte che dai pozzi dell'alveo dell'Irminio adduce all'impianto di sollevamento S. Leonardo, individuata precisamente lungo la stradina che porta all'impianto stesso, si dovrà operare un fermo urgente di alcune pompe, per lavori indifferibili ed urgenti presso l'impianto San Leonardo, il 1 marzo prossimo a partire dalle ore 8 per l'intera giornata. Per l'effettuazione della riparazione la stradina di accesso all'impianto sarà interdetta al transito fino al completamento dei lavori.

