Pioggia e neve in arrivo, allerta meteo in Campania (Di venerdì 25 febbraio 2022) E’ stato emanato un avviso di allerta meteo in Campania per neve e Pioggia, valido a partire dalle 8 di domani, sabato 26 febbraio. La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso di allerta meteo in Campania per neve valido a partire dalle ore 8 di domani, sabato 26 febbraio, fino alle ore 8 Leggi su 2anews (Di venerdì 25 febbraio 2022) E’ stato emanato un avviso diinper, valido a partire dalle 8 di domani, sabato 26 febbraio. La Protezione Civile della Regione ha emanato un avviso diinpervalido a partire dalle ore 8 di domani, sabato 26 febbraio, fino alle ore 8

