Oroscopo di Paolo Fox Sabato 26 Febbraio 2022 | Vergine favorito

Leggi su zon

(Di venerdì 25 febbraio 2022) L’diFox per oggi,26Ariete Settimana un po’ stressante per il segno zodiacale dell’Ariete, c’è qualcuno che vi pesta i piedi? C’è qualcuno che in famiglia o se lavorate nel fine settimana rende più difficile la vostra voglia di emergere e soprattutto la voglia di appagamento di amore? Il vostro animo è appesantito dalle problematiche degli ultimi mesi e allora cercate di andare oltre, tra oggi e domani consigliamo un po’ di attenzione in tutto, proprio voi potreste rimettere in discussione un rapporto. Toro Il segno del Toro guadagna molto in questo fine settimana, anzi potrete dire che ci sono delle ispirazioni da seguire…avere Venere e Marte la Luna favorevoli assieme a Urano e Giove rappresenta qualcosa di più, molti pensano alla casa, i più giovani anche ad un ...