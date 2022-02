Omicidio George Floyd, i tre colleghi di Derek Chauvin giudicati colpevoli di inazione: “Dimostrarono deliberata indifferenza” (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tre ex agenti della polizia di Minneapolis sono stati riconosciuti colpevoli da una giuria di aver violato i diritti civili di George Floyd per non essere intervenuti mentre un loro collega stava soffocando l’afroamericano tenendo il ginocchio sul suo collo per nove minuti. Si tratta di Tou Thao, 36 anni, J. Alexander Kueng (28) e Thomas Lane (38). Tutti responsabili di non aver fornito assistenza medica e, i primi due, di non aver fermato Derek Chauvin, l’agente che uccise Floyd. Rischiano una pena fino all’ergastolo. “Continuarono a guardare mentre Floyd soffriva una morte lenta e straziante” e “scelsero di non fare nulla e guardarono un uomo morire”: questo aveva sostenuto l’accusa durante il processo. Nello specifico, i tre erano accusati di aver mostrato “una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 25 febbraio 2022) Tre ex agenti della polizia di Minneapolis sono stati riconosciutida una giuria di aver violato i diritti civili diper non essere intervenuti mentre un loro collega stava soffocando l’afroamericano tenendo il ginocchio sul suo collo per nove minuti. Si tratta di Tou Thao, 36 anni, J. Alexander Kueng (28) e Thomas Lane (38). Tutti responsabili di non aver fornito assistenza medica e, i primi due, di non aver fermato, l’agente che uccise. Rischiano una pena fino all’ergastolo. “Continuarono a guardare mentresoffriva una morte lenta e straziante” e “scelsero di non fare nulla e guardarono un uomo morire”: questo aveva sostenuto l’accusa durante il processo. Nello specifico, i tre erano accusati di aver mostrato “una ...

