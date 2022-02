Milan: Maldini, chi decide deve capire di calcio (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Il Var dovrebbe togliere i dubbi, usato così fa male perché non è la prima volta. E' un episodio evidente, chi decide deve capire di calcio": lo dice il dt del Milan Paolo Maldini a Milan Tv dopo la ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 25 febbraio 2022) "Il Var dovrebbe togliere i dubbi, usato così fa male perché non è la prima volta. E' un episodio evidente, chidi": lo dice il dt delPaoloTv dopo la ...

Advertising

AntoVitiello : #Maldini: “Il Var dovrebbe togliere dubbi e usato in questa maniera fa male perché non è la prima volta, è talmente… - PietroMazzara : Paolo #Maldini tuona a #MilanTv : “Il Var dovrebbe togliere dubbi e usato in questa maniera fa male perché non è la… - PBPcalcio : Parla #Maldini a #MilanTv: “il #Milan comunque è primo in classifica: non puó avere sempre un esordiente ad arbitrare” - 1889milan : RT @NonEvoluto: #Maldini sul Var:'Chi deve decidere se è fallo di mano o no, deve capire di calcio. Il #Milan è primo in classifica e non p… - 1889milan : RT @86_longo: #Maldini: “Parlerò con chi dovrebbe gestire: il milan è primo in classifica, non può avere sempre arbitri esordienti” -