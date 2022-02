L’Inter non batte nemmeno il Genoa. Il calcio italiano rifletta su un campionato così mediocre (Di sabato 26 febbraio 2022) A memoria d’uomo, non si ricorda un campionato così modesto come quello attuale. Ci si può consolare rifugiandosi nell’equilibrio. Ma è un equilibrio dannatamente al ribasso. Il livello calcistico offerto dalla Serie A è dir poco mediocre. Come testimoniano i penosi risultati delle italiane nelle coppe europee. Il Milan pareggia con Salernitana e Udinese. L’Inter perde in casa col Sassuolo e pareggia 0-0 in casa del Genoa penultimo in classifica. Ovviamente è una buona notizia per il Napoli (i cui tifosi hanno dati vita a una sceneggiata senza fine per il pareggio di Cagliari), sempre che il Napoli riesca a fare risultato domenica sera a Roma contro la Lazio di Sarri. Ma è impossibile chiudere gli occhi di fronte al declino del calcio italiano. Un declino che danneggia ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 26 febbraio 2022) A memoria d’uomo, non si ricorda unmodesto come quello attuale. Ci si può consolare rifugiandosi nell’equilibrio. Ma è un equilibrio dannatamente al ribasso. Il livello calcistico offerto dalla Serie A è dir poco. Come testimoniano i penosi risultati delle italiane nelle coppe europee. Il Milan pareggia con Salernitana e Udinese.perde in casa col Sassuolo e pareggia 0-0 in casa delpenultimo in classifica. Ovviamente è una buona notizia per il Napoli (i cui tifosi hanno dati vita a una sceneggiata senza fine per il pareggio di Cagliari), sempre che il Napoli riesca a fare risultato domenica sera a Roma contro la Lazio di Sarri. Ma è impossibile chiudere gli occhi di fronte al declino del. Un declino che danneggia ...

FBiasin : “In estate mi hanno chiesto il posto in Champions, gli ottavi e la Supercoppa' #Inzaghi dice la verità. Se l’obiet… - carlolaudisa : Non è proprio un Success… per il #Milan. Con l’#Udinese secondo pari consecutivo in un testacoda. Leao illude Pio… - Gazzetta_it : #Lukaku chiama l'Inter! Romelu non è felice, ora bussa alla porta di Zhang - vanilavie : RT @juanito92e: l'inter non vince a Genova - JoyaWinchester2 : Inter e Milan hanno pareggiato Indovinate chi non sfrutterà l'occasione? J******s -

