L’attacco della Russia in Ucraina | il dovere morale dell’Occidente di agire

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Sono ore drammatiche per il popolo ucraino e per la stessa Europa che sta vivendo una guerra sul suo territorio come non si vedeva dalla fine degli Anni Novanta nei Balcani. Bambini, donne e anziani si riparano a Kiev nelle metropolitane, mentre l’esercito russo tenta di conquistare la capitale. Putin ha colpito al cuore l’Occidente: mentre lui colpisce e agisce; l’altra parte si interroga su come rialzarsi. La nostra locomotiva economica corre grazie al gas russo, che come un nuovo ‘cavallo di troia’ è servito a decretare la nostra disfatta politica. Diversi governi annunciano sanzioni devastanti in arrivo per Mosca, ma ad oggi nulla di quello che è sul tavolo appare davvero in grado di impensierire seriamente Putin. Un grande bluff mediatico, dunque che non rende giustizia ai valori. E soprattutto al popolo ucraino sotto le bombe. Rischiamo di ...