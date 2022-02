Juve, titolo in calo dopo i conti della semestrale (Di venerdì 25 febbraio 2022) titolo Juventus in netto in calo questa mattina in Borsa. Ieri la società ha diffuso i conti del primo semestre, chiuso al 31 dicembre 2021 con una perdita di 119 milioni di euro, rispetto ai -113 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente. Le azioni scendono ora del 2,85% a 0,3210 euro, dopo una fiammata iniziale L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 25 febbraio 2022)ntus in netto inquesta mattina in Borsa. Ieri la società ha diffuso idel primo semestre, chiuso al 31 dicembre 2021 con una perdita di 119 milioni di euro, rispetto ai -113 milioni dello stesso periodo dell’esercizio precedente. Le azioni scendono ora del 2,85% a 0,3210 euro,una fiammata iniziale L'articolo

