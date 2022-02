Invasione Ucraina: Il dramma di un popolo (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ospedali in difficoltà, cittadini che accorrono a donare sangue, famiglie che vivono nei sotterranei. Civili pronti ad arruolarsi per difendere il ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ospedali in difficoltà, cittadini che accorrono a donare sangue, famiglie che vivono nei sotterranei. Civili pronti ad arruolarsi per difendere il ...

Advertising

silvia_sb_ : Matteo Renzi si è dimesso dal consiglio d’amministrazione della società russa di car sharing Delimobil a seguito de… - OrnellaVanoni : Oggi la notizia dell'invasione dell'Ucraina. Hanno sperato di discutere con un dittatore ma con un dittatore non si… - EnricoLetta : Oggi pomeriggio proponiamo di ritrovarci alle 16.00 di fronte all’ambasciata russa a Roma per esprimere la nostra f… - pdnetwork : RT @itinagli: Dall'Ecofin di Parigi un messaggio per #Putin: l'Europa è pronta a rafforzare le #sanzioni nei confronti della Russia e non s… - SpalCool : RT @ChanceGardiner: Viceministro della difesa ucraino: 'La Russia ha perso 2.800 soldati, 80 carri armati, 516 veicoli blindati, 10 aerop… -