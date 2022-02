Il Milan protesta per il gol di Udogie: “fallo di mano evidente” [VIDEO] (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ancora proteste del Milan, la squadra di Stefano Pioli continua a perdere punti per la corsa scudetto. I rossoneri non sono andati oltre il pareggio contro l’Udinese: vantaggio nel primo tempo di Leao, nella ripresa il pareggio di Udogie. Dubbi proprio sul gol del pareggio dell’Udinese, si sono scatenate le proteste dei rossoneri. L’episodio chiave si è verificato al 67?, mischia in area di rigore del Milan, Udogie si fionda sul pallone e potrebbe aver toccato il pallone con il braccio. Il gol viene convalidato dopo un check del Var. Le immagini lasciano dubbi. “E’ un gol di mano evidente. Ci sta che l’arbitro non abbia visto, perché c’erano diversi giocatori in area, che non abbia visto il Var però è un errore grave. Non l’ha presa prima con un’altra parte del corpo, ha fatto gol di ... Leggi su calcioweb.eu (Di venerdì 25 febbraio 2022) Ancora proteste del, la squadra di Stefano Pioli continua a perdere punti per la corsa scudetto. I rossoneri non sono andati oltre il pareggio contro l’Udinese: vantaggio nel primo tempo di Leao, nella ripresa il pareggio di. Dubbi proprio sul gol del pareggio dell’Udinese, si sono scatenate le proteste dei rossoneri. L’episodio chiave si è verificato al 67?, mischia in area di rigore delsi fionda sul pallone e potrebbe aver toccato il pallone con il braccio. Il gol viene convalidato dopo un check del Var. Le immagini lasciano dubbi. “E’ un gol di. Ci sta che l’arbitro non abbia visto, perché c’erano diversi giocatori in area, che non abbia visto il Var però è un errore grave. Non l’ha presa prima con un’altra parte del corpo, ha fatto gol di ...

Advertising

PietroMazzara : Milan-Udinese inizierà alle 18:50 al posto delle 18:45. La FIGC, come forma di protesta contro la guerra in Ucraina… - FMCROfficial : @auro_milan DOVETE ESIGERE UNA PROTESTA CLAMOROSA DOBBIAMO FARE QUALCOSA NON NE POSSIAMO PIÙ - asfcim : Due giornate di squalifica a Bastoni per ogni calciatore del milan che protesta con l'arbitro - Godless_HP : Ma il Milan, quando non vince, perché protesta sempre? Così, per sapere. Addirittura accerchiare l'arbitro per cosa? #MilanUdinese - Direttroll : Dopo la partita con lo #Spezia pensavo di aver visto tutto. Ma stasera abbiamo raggiunto delle vette di arbitraggio… -