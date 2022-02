Il Friuli Venezia Giulia torna in zona gialla, 4 Regioni passano alla bianca (Di venerdì 25 febbraio 2022) Continua a migliorare la situazione epidemica a livello nazionale. I parametri legati al Coronavirus risultano essere tutti in discesa da ormai diverse settimane. alla luce degli ultimi dati ufficiali usciti dalla cabina di regia, il Friuli Venezia Giulia può passare in area gialla. Qui, il bollettino di oggi ha rilevato che su 11.765 test e tamponi effettuati sono state riscontrate 687 positività al Covid, pari al 5,83%. Dati che confermano la tendenza al miglioramento del quadro epidemico generale e che quindi consentono alla regione di Massimiliano Fedriga di abbandonare l’area di rischio arancione. A darne notizia, attraverso la consueta circolare, è il ministero della Salute secondo cui la Campania, la Lombardia, il Veneto e la provincia autonoma ... Leggi su open.online (Di venerdì 25 febbraio 2022) Continua a migliorare la situazione epidemica a livello nazionale. I parametri legati al Coronavirus risultano essere tutti in discesa da ormai diverse settimane.luce degli ultimi dati ufficiali usciti dcabina di regia, ilpuò passare in area. Qui, il bollettino di oggi ha rilevato che su 11.765 test e tamponi effettuati sono state riscontrate 687 positività al Covid, pari al 5,83%. Dati che confermano la tendenza al miglioramento del quadro epidemico generale e che quindi consentonoregione di Massimiliano Fedriga di abbandonare l’area di rischio arancione. A darne notizia, attraverso la consueta circolare, è il ministero della Salute secondo cui la Campania, la Lombardia, il Veneto e la provincia autonoma ...

