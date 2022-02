Giorgio Manetti di Uomini e Donne torna a parlare della sua ex Gemma Galgani | “Esprimo solo il mio parere”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Anche se il loro amore si è ormai concluso, la storia traè ancora nei cuori e nei ricordi di tutti i fan di, programma di Maria De Filippi in cui è sbocciato l’amore tra i due., in un’intervista, èto asua ex fidanzata. Le sue parole.: una storia d’amore ormai finita La relazione traha fatto discutere e sognare per lungo tempo, sbarcando addirittura in prima serata con uno speciale die ...