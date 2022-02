Gerry Scotti | l’emozione più grande | lo scatto commuove

(Di venerdì 25 febbraio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ha condiviso una foto con i suoi follower che ha commosso tutti. Il conduttore si è mostrato in una versione inedita che ha colpito i fan. Il conduttore italiano è uno dei più amati dal pubblico televisivo di Mediaset. Negli anni lo abbiamo visto al timone di diverse trasmissioni, soprattutto in game show

Advertising

RadioItalia : 'Queste sono le vere gioie nella vita??' Gerry Scotti con la nipotina Virginia riesce a scaldarci il cuore! ?? - redazionerumors : Gerry Scotti cuore di nonno, lo scatto con la nipote Virginia è dolcissimo #GerryScotti - zazoomblog : Gerry Scotti arriva per lui una gioia incontenibile: è LEI l’amore più grande della sua vita – FOTO - #Gerry… - MazzaliVanna : RT @RadioItalia: 'Queste sono le vere gioie nella vita??' Gerry Scotti con la nipotina Virginia riesce a scaldarci il cuore! ?? https://t.… - snowsnowae : gerry scotti mio marito e jackie chan -

Ultime Notizie dalla rete : Gerry Scotti

e la nipote Virginia conquistano il social. Il conduttore ha postato dal suo account uno scatto assieme alla nipotina che ha fatto il pieno di like: 'Queste - ha scrittonella ...In finale non ci è arrivata ma certamente quella è stata la prova generale per Passaparola , il programma condotto dache l'ha lanciata nel mondo del piccolo schermo e le ha fatto ...Il conduttore Gerry Scotti è un nonno provetto. Mano nella mano con la nipotina Virginia, 2 anni, per le strade di Milano, Gerry trasmette tutta la dolcezza di un nonno affettuoso. Il post pubblicato ...Gerry Scotti e la nipote Virginia conquistano il social. Il conduttore ha postato dal suo account uno scatto assieme alla nipotina che ha fatto il pieno di like: «Queste – ha ...