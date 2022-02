Genoa-Inter, infortunio al ginocchio per l’esterno: fuori in lacrime (Di venerdì 25 febbraio 2022) Genoa-Inter, guai in arrivo per l’allenatore. Il calciatore esce dal campo in barella: in lacrime dopo l’infortunio al ginocchio. Guai in vista per Blessin, allenatore del Genoa. L’infortunio di Andrea Cambiaso rischia di compromettere i suoi piani contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. Al minuto 53 l’esterno era entrato in campo al posto di Nikola Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 25 febbraio 2022), guai in arrivo per l’allenatore. Il calciatore esce dal campo in barella: indopo l’al. Guai in vista per Blessin, allenatore del. L’di Andrea Cambiaso rischia di compromettere i suoi piani contro i nerazzurri di Simone Inzaghi. Al minuto 53era entrato in campo al posto di Nikola Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

DiMarzio : #GenoaInter, le formazioni ufficiali - TuttoMercatoWeb : Il momento difficile dell'Inter va avanti: Genoa iper aggressivo ed è 0-0 al 45' - infolinity : RT @FootballBuzzz: In Italy - Genoa 0-0 Inter 80' Late goal? #FM22 #UECL #PremierLeague #FUT #Football #UCL #UEL #Fifa #UEFA #TOTW #TOTS… - 8110JR : Il Genoa con 11 sconosciuti è più squadra della Roma e si vede stasera contro l'Inter..noi contro l'Inter sembravamo na squadra di sere C.. - FootballBuzzz : In Italy - Genoa 0-0 Inter 80' Late goal? #FM22 #UECL #PremierLeague #FUT #Football #UCL #UEL #Fifa #UEFA #TOTW… -