Diretta Genoa - Inter ore 21: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming (Di venerdì 25 febbraio 2022) GENOVA - Ha bisogno di tre punti, l' Inter , per chiudere un febbraio non in linea con il resto della sua stagione. La squadra di Simone Inzaghi a Marassi deve convolare al successo in campionato come ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 25 febbraio 2022) GENOVA - Ha bisogno di tre punti, l', per chiudere un febbraio non in linea con il resto della sua stagione. La squadra di Simone Inzaghi a Marassi deve convolare al successo in campionato come ...

Advertising

infoitsport : LIVE – Genoa-Inter, Inzaghi in conferenza stampa (DIRETTA) - calciomercatoit : ??? #GenoaInter | #Inzaghi su #Lautaro: 'Non è un problema. #Brozovic? Voglio altri due rinnovi' - telodogratis : Genoa-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming - infoitsport : Probabili formazioni Genoa Inter/ Diretta tv: tornano Brozovic e Bastoni (Serie A) - Pall_Gonfiato : #SerieA ecco dove vedere #GenoaInter -